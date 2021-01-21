«Аэрофлот» высказался за уменьшение размеров провозимого багажа на 20%

В России могут уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что инициатива исходит от авиакомпании «Аэрофлот», которая направила в Минтранс предложение внести изменение в федеральные авиационные правила, снизив размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений.

Министерство передало рассмотрение инициативы «Аэрофлота» в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании. По результатам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы.

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Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» выделит специальные места для пассажиров, отказывающихся надевать защитную маску во время полёта.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова, особые места предназначаются тем пассажирам, которые не намерены использовать маски после начала полёта.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:БагажАвиаперелетыАэрофлот
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