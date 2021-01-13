Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на авиаперевозки на Дальний Восток
Российское правительство дополнительно выделило 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов в регион, а также внутри Дальневосточного округа из-за достижения лимита госсубсидирования, отмечает ОТР.
Как сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, благодаря выделенным кабмином средствам объёмы льготных авиаперевозок в регионе увеличится почти в три раза. Чекунков отметил, что льготные билеты вновь станут доступны жителям Дальнего Востока в феврале, когда авиакомпании получат бюджетные средства.
Глава Минвостокразвития подчеркнул, что ведомство продолжит работу по повышению доступности межрегиональных и местных авиаперевозок в регионе.
В конце декабря правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок, из них 1,84 млрд рублей пойдут на субсидирование перелётов в Крым, Калининград и на Дальний Восток.
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