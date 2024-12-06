Началась благотворительная распродажа вещей Бурунова и Безрукова
Сервис «Авито» начал благотворительную распродажу вещей актера Сергея Безрукова, сообщают «Ведомости».
Кроме того, с 10 декабря будут доступны вещи от Сергея Бурунова. Все вырученные средства двух актеров будут направлены в фонд Ильинской больницы и фонд помощи детям-сиротам «Измени одну жизнь».
На площадке также доступны товары телеведущей Ксении Собчак, певца Антохи МС, техноблогеров Wylsacom и Brigman. Они выставили на реализацию вещи со съемок, одежду из личного гардероба, предметы интерьера, электронику.
Ранее Безруков заступился за квадроберов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru