Началась благотворительная распродажа вещей Бурунова и Безрукова

Кроме того, с 10 декабря будут доступны вещи от Сергея Бурунова. Все вырученные средства двух актеров будут направлены в фонд Ильинской больницы и фонд помощи детям-сиротам «Измени одну жизнь».

На площадке также доступны товары телеведущей Ксении Собчак, певца Антохи МС, техноблогеров Wylsacom и Brigman. Они выставили на реализацию вещи со съемок, одежду из личного гардероба, предметы интерьера, электронику.

Ранее Безруков заступился за квадроберов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

