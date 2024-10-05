«У каждого животного есть характер»: Безруков заступился за квадроберов

Народный артист России Сергей Безруков заступился за квадроберов и отметил, что в данном направлении нет ничего страшного. Об этом артист заявил в беседе с 78.ru.

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Актер вспомнил, что он и сам показывал животных, будучи студентом театрального вуза.

«Это было довольно-таки интересно, ведь у каждого животного есть характер. Это целое направление», - сказал артист.

Ранее стало известно, что первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разрабатывает законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в частности, квадроберства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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