Безруков сыграет в драме «Князь Андрей» о сыне Долгорукого
В России стартовали съемки исторической драмы «Князь Андрей» с участием Сергея Безрукова, Александра Балуева и ряда других известных актеров, говорится в релизе «Института развития интернета», который имеется в распоряжении НСН.
Режиссером многосерийного фильма выступил Давид Ткебучава, а Андрея Боголюбского сыграет Александр Голубев. Съемки картины пройдут в Суздале, Владимире, Боголюбово, Твери и Москве.
Действие фильма разворачивается в XII веке. Его главный герой - княжич Андрей Боголюбский, который является сыном Юрия Долгорукого и внуком Владимира Мономаха. Производством картины займется кинокомпания «Москино» при поддержке ИРИ.
Ранее стало известно о съемках фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмила» с участием звезды сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева. Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская говорила в этой связи «Радиоточке НСН», что молодой актер в этом случае не может быть «главной ставкой» на успех.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru