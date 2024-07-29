Безруков сыграет в драме «Князь Андрей» о сыне Долгорукого

В России стартовали съемки исторической драмы «Князь Андрей» с участием Сергея Безрукова, Александра Балуева и ряда других известных актеров, говорится в релизе «Института развития интернета», который имеется в распоряжении НСН.

Режиссером многосерийного фильма выступил Давид Ткебучава, а Андрея Боголюбского сыграет Александр Голубев. Съемки картины пройдут в Суздале, Владимире, Боголюбово, Твери и Москве.