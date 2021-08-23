«Набрать жирку». Снижение цен на авиабилеты в России объяснили «обязанностью летать»

«Пик авиаперевозок идет до 15 сентября. После этого спрос спадает и компании летают полупустыми только из-за того, что цена билета велика и люди предпочитают другой вид транспорта – железную дорогу или автомобили. Для того, чтобы заполняемость кресел достигла хотя бы 75%, компании всегда снижают цены. Самолет все равно полетит. Наши законы написаны так, что авиаперевозчик не имеет права прекратить полеты из-за нерентабельности. Он в убыток себе будет летать во Владивосток, Якутск, Новосибирск, Мурманск, только по тому, что перевозчик заявлен на этой трассе. 100 человек купят билеты или 250 заполнят самолет, он все равно обязан лететь. Если заполняемость составляет от 70 до 80%, рейс считается рентабельным», - сказал Сытник.

По его словам, для выживания российским авиакомпаниям необходимо «набрать жирку» за четыре «пиковых месяца».

«Пик перевозок начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября. За эти четыре месяца компании должны набрать «жирку», чтобы хватило на оставшиеся восемь месяцев. Плюс Мишустин (премьер-министр РФ Михаил Мишустин – прим. НСН) сказал, что правительство поддержит те компании, которые обеспечат перевозки. Они получат дотации на стоимость топлива, а также им облегчат налоговое бремя. То есть авиакомпании все равно свои деньги будут получать, только не в чистом виде», - добавил авиаэксперт.

Сытник согласился с мнением, что в России гражданская авиация похожа на пирамиду, в основании которой дешевые авиабилеты, генерирующие денежный поток, позволяющий закрывать старые долги.

«Да, конечно. Поэтому они создают теперь компании с дешевыми билетами, как «Победа» при «Аэрофлоте». По такому же пути сейчас идет S7, по нему пойдут Utair, Оренбургские и «Уральские авиалинии». Это опыт зарубежных компаний, которые успешно его применяют для выживания в жестком мире», - заключил собеседник НСН.

По данным «Известий», российские авиакомпании вступили в новую фазу ценовой борьбы. Стоимость билетов падает, а расходы перевозчиков растут. Это может привезти к тому, что положение некоторых авиаперевозчиков может стать хуже, чем в первую «постковидную» зиму.

В сервисе Aviasales сообщили, что средняя цена на внутрироссийские рейсы в период с сентября по декабрь 2021 года составляет 5,5 тысяч рублей в одну сторону на человека, что на 16,7% ниже, чем в 2019 году, и на 5% меньше, чем в 2020 году.