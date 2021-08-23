В России на 30% подешевели авиабилеты

Если в 2020 году средний чек на этот период составлял 17,4 тыс. рублей, то в этом году он снизился до 12 тыс. Сегодня средняя стоимость авиабилета по стране в одну сторону в экономклассе в сентябре-декабре составляет 7,5 тыс. рублей - на 12,8% меньше того же периода 2019 года.

Международные перелеты подешевели до уровня 2019 года - в среднем 10,1 тыс. рублей. Как отмечается, в настоящее время авиакомпании выставили большое количество емкостей по России, что положительно сказывается на стоимости билетов.

Как сообщалось, «Аэрофлот» начал распродавать билеты на рейсы внутри России со скидкой до 50%. Акция действует на прямые рейсы между столицей и Санкт-Петербургом, Красноярском, а также другими городами.

