Набиуллина: Россияне стали чаще пользоваться безналичными платежами

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2020 году доля безналичных платежей в России составила около 70%, сообщает ТАСС.

По её словам, дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами появился у россиян в условиях пандемии, а также благодаря регулятивным мерам ЦБ.

По мнению Набиуллиной, «доля безналичных платежей будет продолжать расти», но медленнее.

«Это скорее уже единицы процентных пунктов, потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая, и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее», - подытожила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что российский Центробанк фактически является иноагентом, так как его функции «совершенно не соответствуют самой идее Центробанка».

