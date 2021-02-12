Набиуллина: Россияне стали чаще пользоваться безналичными платежами
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2020 году доля безналичных платежей в России составила около 70%, сообщает ТАСС.
По её словам, дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами появился у россиян в условиях пандемии, а также благодаря регулятивным мерам ЦБ.
По мнению Набиуллиной, «доля безналичных платежей будет продолжать расти», но медленнее.
«Это скорее уже единицы процентных пунктов, потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая, и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее», - подытожила она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что российский Центробанк фактически является иноагентом, так как его функции «совершенно не соответствуют самой идее Центробанка».
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