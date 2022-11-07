«Набирают впрок»: Россиянам пообещали снижение стоимости запчастей в феврале

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил НСН, что компании будут вынуждены понизить цены из-за перенасыщения рынка.  

Ситуация с автомобильными запчастями в России стабилизируется, в феврале ожидается снижение стоимости до 15%, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в разговоре с НСН.

Накануне посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават заявил, что Таиланд готов поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные фирмы могут отправить запросы торгпредству. Казаченко отметил, что такая мера положительно скажется на отечественном рынке.

«Это очень качественно и хорошо. Таким же образом мы обращались по Китаю, там представили компании, которые работают, аккредитованы. То есть, это компания, которая явно не обманет, что заказали, то и пришлют. Возможно, это будет чуть дороже, чем искать самому, но шанс того, что ты попадешь, в таком случае минимален», - объяснил он.

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Собеседник НСН также отметил, что ситуация с ценами стабилизируется, уже в феврале компании будут вынуждены понизить цены из-за перенасыщения рынка.

«Если сравнивать цены на оригинал до всей ситуации, то в среднем 25-30% рост, не оригинал – на 10-12%. Та яма, которая была в апреле, уже заполняется, я гарантирую, что в феврале будет снижение стоимости запчастей, потому что все будут затоварены. Все набирают впрок, будет очень большой товарный запас. В феврале начнутся массовые ремонты. Чтобы конкурировать, будут сбрасывать 10-15%», - пообещал Казаченко.

Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН отметила, что иностранные производители премиальных шин уходят из России, оставляя этот сегмент пустым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныАвтомобилисты
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