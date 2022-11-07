«Набирают впрок»: Россиянам пообещали снижение стоимости запчастей в феврале

Ситуация с автомобильными запчастями в России стабилизируется, в феврале ожидается снижение стоимости до 15%, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в разговоре с НСН.

Накануне посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават заявил, что Таиланд готов поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные фирмы могут отправить запросы торгпредству. Казаченко отметил, что такая мера положительно скажется на отечественном рынке.

«Это очень качественно и хорошо. Таким же образом мы обращались по Китаю, там представили компании, которые работают, аккредитованы. То есть, это компания, которая явно не обманет, что заказали, то и пришлют. Возможно, это будет чуть дороже, чем искать самому, но шанс того, что ты попадешь, в таком случае минимален», - объяснил он.