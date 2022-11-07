«Набирают впрок»: Россиянам пообещали снижение стоимости запчастей в феврале
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил НСН, что компании будут вынуждены понизить цены из-за перенасыщения рынка.
Ситуация с автомобильными запчастями в России стабилизируется, в феврале ожидается снижение стоимости до 15%, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в разговоре с НСН.
Накануне посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават заявил, что Таиланд готов поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные фирмы могут отправить запросы торгпредству. Казаченко отметил, что такая мера положительно скажется на отечественном рынке.
«Это очень качественно и хорошо. Таким же образом мы обращались по Китаю, там представили компании, которые работают, аккредитованы. То есть, это компания, которая явно не обманет, что заказали, то и пришлют. Возможно, это будет чуть дороже, чем искать самому, но шанс того, что ты попадешь, в таком случае минимален», - объяснил он.
Собеседник НСН также отметил, что ситуация с ценами стабилизируется, уже в феврале компании будут вынуждены понизить цены из-за перенасыщения рынка.
«Если сравнивать цены на оригинал до всей ситуации, то в среднем 25-30% рост, не оригинал – на 10-12%. Та яма, которая была в апреле, уже заполняется, я гарантирую, что в феврале будет снижение стоимости запчастей, потому что все будут затоварены. Все набирают впрок, будет очень большой товарный запас. В феврале начнутся массовые ремонты. Чтобы конкурировать, будут сбрасывать 10-15%», - пообещал Казаченко.
Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН отметила, что иностранные производители премиальных шин уходят из России, оставляя этот сегмент пустым.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- Под Херсоном машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине
- Депутат объяснил, почему продолжают приходить повестки в военкомат
- Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения
- СМИ: Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию
- Теплоходы прекратили переправку людей из Херсона на левый берег Днепра
- Украина получила зенитные комплексы NASAMS и Aspide
- СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров России и Украины
- Песков заявил об отсутствии возможности продолжить переговоры с Украиной
- Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая
- ЕК выделит макрофинансовую помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru