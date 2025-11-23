В соцсетях набирает популярность тренд на сидение в полной тишине
В социальных сетях набирает популярность новый тренд под названием Raw Dogging Boredom (сырая скука), суть которого заключается в осознанном отказе на 15 минут от смартфона, музыки и любых других цифровых раздражителей, сообщает «Вечерняя Москва».
Последователи этой практики отмечают, что короткие сеансы в тишине способствуют снижению уровня тревоги и стимулируют креативное мышление. Автором тренда стал пользователь TikTok Роуэн, выложивший 29 сентября видео о своем часовом опыте без внешних стимулов. Несмотря на первоначальный дискомфорт, он заявил, что это помогло ему восстановить концентрацию внимания и побороть привычку постоянно отвлекаться на гаджеты.
Психолог Андрей Зберовский положительно оценивает данную методику, рассматривая ее как эффективный инструмент информационной гигиены в условиях перенасыщенного медиапространства. По его словам, такие паузы позволяют упорядочить мысли, проанализировать ключевые идеи и способствуют возникновению озарений.
Просмотр коротких роликов перед сном превращает людей в идиотов, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с НСН.
