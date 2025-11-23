Группу похищавших ветеранов СВО вымогателей задержали в Москве
В Москве задержана группа преступников, занимавшаяся похищением ветеранов спецоперации и вымогательством, сообщает «Рен ТВ».
Операцию провели сотрудники СОБР Росгвардии. Автомобиль с подозреваемыми был блокирован на дороге. В числе задержанных опознан активный участник секты «Батал-Хаджи» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Руслан Картоев. Все они арестованы.
По предварительным данным, объектами вымогательств становились не только участники СВО, но и члены их семей, а также инвалиды. Обстоятельства преступной деятельности уточняются.
Ранее в Забайкалье заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
