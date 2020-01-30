Наама Иссахар вышла из колонии

30 января 202009:56

Осужденная за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии в Подмосковье, сообщают информагентства со ссылкой на ФСИН утром в четверг, 30 января. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар

Как сообщает телеканал «360», девушка отправится домой на самолёте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Политик прилетает в Москву сегодня с однодневным визитом.

Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. У неё нашли почти 10 граммов гашиша. Израильтянка направлялась из Дели в Тель-Авив через Москву и утверждала, что везла наркотик без злого умысла – для личного пользования. Российский суд назначил ей 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотика.

О помиловании Иссахар просили и мать осужденной, и Нетаньяху. Сама Иссахар подала прошение о помиловании в минувшие выходные, частично признав вину.

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Фото: instagram.com/_inaama
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