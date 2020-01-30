Наама Иссахар вышла из колонии

Как сообщает телеканал «360», девушка отправится домой на самолёте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Политик прилетает в Москву сегодня с однодневным визитом.

Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. У неё нашли почти 10 граммов гашиша. Израильтянка направлялась из Дели в Тель-Авив через Москву и утверждала, что везла наркотик без злого умысла – для личного пользования. Российский суд назначил ей 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотика.

О помиловании Иссахар просили и мать осужденной, и Нетаньяху. Сама Иссахар подала прошение о помиловании в минувшие выходные, частично признав вину.

