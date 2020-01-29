Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского президента Владимира Путина за помилование гражданки Израиля Наамы Иссахар, которая была осуждена в РФ за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар", - приводит слова Нетаньяху его пресс-служба.

Также израильский лидер отметил, что ожидает запланированную на четверг встречу с Путиным для обсуждения «сделки века» и других событий в регионе.

О помиловании Наамы Иссахар, которая имеет гражданства Израиля и США, стало известно в среду. Путин подписал соответствующее прошение о помиловании. Девушка была задержана в московском аэропорту в апреле прошлого года. Суд в России назначил Иссахар 7,5 года колонии за хранение и контрабанду гашиша, обнаруженного у нее в рюкзаке.







