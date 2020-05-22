На заводе в Калининградской области зафиксирована вспышка коронавируса
На консервном заводе «Барс» в Калининградской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Уточняется, что положительный результат теста получили 23 сотрудника предприятия. В пресс-службе правительства отметили, что все работники с коронавирусом изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Как уточняет агентство, завод расположен в поселке Родники Гурьевского района области.
По последней информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в регионе зафиксировано 1 117 случаев заражения коронавирусом, 471 человек вылечился, скончались 18.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- В НАТО озвучили условие возвращения США к Договору по открытому небу
- На заводе в Калининградской области зафиксирована вспышка коронавируса
- Португалия заявила о готовности к приему туристов
- СМИ сообщили о тяжёлом состоянии Кадырова
- Соцработникам в Москве доплатят 25 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru