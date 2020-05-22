На заводе в Калининградской области зафиксирована вспышка коронавируса

На консервном заводе «Барс» в Калининградской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

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Уточняется, что положительный результат теста получили 23 сотрудника предприятия. В пресс-службе правительства отметили, что все работники с коронавирусом изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Как уточняет агентство, завод расположен в поселке Родники Гурьевского района области.

По последней информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в регионе зафиксировано 1 117 случаев заражения коронавирусом, 471 человек вылечился, скончались 18.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Калининградская ОбластьКоронавирус
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