СМИ: Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы Украины над Россией

По данным издания, Зеленский использовал «короткие встречи» с американскими высокопоставленными лицами, «пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу». При этом в частном порядке чиновники называют такой исход маловероятным.

Как отмечают источники Washington Post, визит украинского президента был попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных конгрессменов и других американцев «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».

Зеленский посетил США 21 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Украинский президент встретился с Байденом в Белом доме. Позже Вашингтон объявил о выделении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на $1,85 млрд.

