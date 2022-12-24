СМИ: Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы Украины над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США пытался убедить американского президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Киев может в победить в конфликте с Россией. Об этом пишет газета Washington Post.

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По данным издания, Зеленский использовал «короткие встречи» с американскими высокопоставленными лицами, «пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу». При этом в частном порядке чиновники называют такой исход маловероятным.

Как отмечают источники Washington Post, визит украинского президента был попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных конгрессменов и других американцев «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».

Зеленский посетил США 21 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Украинский президент встретился с Байденом в Белом доме. Позже Вашингтон объявил о выделении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на $1,85 млрд.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский
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