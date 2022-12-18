На Западе рассказали, как окончательно победить Россию

Джеймс Никси, директор программы по России и Евразии британского аналитического центра — Королевского института международных отношений (Чатем-Хауса), опубликовал статью в которой он пишет, как окончательно победить Россию. По мнению исследователя, даже полная победа Украины на поле боя не способна помочь Западу одолеть Россию. Он назвал только один, с его точки зрения, действенный способ - уничтожить «имперскую идею» в сознании русских.

Корона жмет. Британия из-за имперских амбиций раздувает войну

«Имперский зуд засел в россиянах так глубоко, что его нужно искоренить не только из российского арсенала, но и из намерений и настроений элит и простого народа. Этого сложно будет добиться, потому что многие верят в эту идею с религиозным пылом — даже Русская православная церковь оправдывает российскую "имперскость" мессианством», — утверждает он.

Ранее политолог из США Джон Миршаймер опроверг тезис Запада об имперских амбициях Путина из-за СВО. По его мнению, президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине не из-за своих «имперских» амбиций, а в связи с намерением Запада загнать Москву в угол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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