В России создадут комбинированную вакцину против гриппа и COVID-19

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно и от гриппа, и от коронавируса. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, для нового препарата потребуется проведение клинических испытаний. Говорить о сроках появления такой универсальной вакцины Гинцбург считает преждевременным, передаёт РИА Новости.

Желающим вакцинироваться от обеих инфекций он посоветовал делать прививку от гриппа через три недели после второй вакцинации от COVID-19.

Первую в России и в мире вакцину против COVID-19 разработал именно центр имени Гамалеи. Она пока находится в стадии пострегистрационных испытаний, в рамках которой массовая вакцинация населения не предусмотрена.

