Бохо-шик и цвет: Стилист Рогов посоветовал выбирать осенью трикотаж и замшу
Необязательно слепо следовать трендам, чтобы оставаться стильным и составлять интересные образы, заявил в эфире НСН стилист Александр Рогов.
Выбирая одежду на предстоящий осенний сезон, стоит ориентироваться на личные предпочтения, однако особенно актуальными в этом сезоне будут тренд бохо-шик и цыганская фестивальная эстетика, рассказал в беседе с НСН стилист, ведущий программ «Рогов в городе» и «Модный приговор» Александр Рогов.
«Важный тренд – бохо-шик. Также немного цыганская фестивальная эстетика – брюки-клеш, джинсы, летящие шелковые блузы, кожа, замша. Помимо прочего сочетание яркого цвета и трикотажа, например, можно надеть зеленый джемпер и сверху фиолетовый трикотажный кардиган. Актуальны объемные сумки, сумки из замши. Сам вопрос, что будет актуально в этом сезоне, уже не очень современно звучит. Тренды не важны, за ними не нужно следить. Одеваться стоит так, как нравится и хочется вам», - заявил он.
Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Как сообщил «Радиоточке НСН» вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов, россияне стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия в 2023 году сохранила звание лидера по экспорту газа
- Зеленский рассказал о применении F-16 при атаках ВС РФ
- Принцип «воюй или работай» планируют внедрить на Украине
- Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру футболиста в «Аль-Насре»
- Президент Грузии объявила дату парламентских выборов в стране
- Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Абрамовым
- Андрей Губин заявил, что написал более 100 новых песен
- В Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок на организацию концертов
- Сервис Pinterest оштрафовали за отказ ограничить доступ к информации
- СМИ: Глюк’оZа вышла из рехаба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru