На ЗАЭС сообщили об отключении одной из линий энергоснабжения

Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в пресс-службе станции.

По данным источника, собственные нужды ЗАЭС покрываются от линии 750 кВ «Днепровская». При этом нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано. Все блоки станции остановили.

27 ноября из-за аварийного отключения высоковольтной линии город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без электроснабжения. Электричество также было отключено в населенных пунктах Водяное и Каменки-Днепровская.