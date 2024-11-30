На ЗАЭС сообщили об отключении одной из линий энергоснабжения
Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в пресс-службе станции.
По данным источника, собственные нужды ЗАЭС покрываются от линии 750 кВ «Днепровская». При этом нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано. Все блоки станции остановили.
27 ноября из-за аварийного отключения высоковольтной линии город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без электроснабжения. Электричество также было отключено в населенных пунктах Водяное и Каменки-Днепровская.
Тогда же в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории ЗАЭС и Энергодару.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС нельзя перезапускать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru