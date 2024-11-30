По информации источника, в 2023 году Украина почти на 90% обеспечивала свои нужды углем, который добывают в поселке Удачное недалеко от Красноармейска (украинское название Покровск – прим. НСН). Издание утверждает, что потеря шахты приведет к значительному удорожанию металлургической продукции, а производство, в особенности чугуна, в стране может сократиться больше чем на половину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить конфликт в обмен на членство страны в НАТО, передают «Известия».

