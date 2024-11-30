СМИ: При потере Красноармейска металлургическую отрасль Украины ожидает крах
Потеря Красноармейска может довести украинскую экономику до краха. Об этом сообщает издание «The New Voice of Ukraine» (NV).
В частности, речь идет о вероятных проблемах в металлургической отрасли Украины, так как в населенном пункте расположена единственная шахта в стране со стратегическим запасом коксующегося угля. Именно там добывается ископаемое топливо редкой марки «К».
По информации источника, в 2023 году Украина почти на 90% обеспечивала свои нужды углем, который добывают в поселке Удачное недалеко от Красноармейска (украинское название Покровск – прим. НСН). Издание утверждает, что потеря шахты приведет к значительному удорожанию металлургической продукции, а производство, в особенности чугуна, в стране может сократиться больше чем на половину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить конфликт в обмен на членство страны в НАТО, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru