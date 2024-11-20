Глава МАГАТЭ заявил, что Запорожскую АЭС нельзя перезапускать

Выступая на открытии сессии Совета управляющих агентства, он указал, что перезапускать их нельзя, так как ситуация на станции остаётся нестабильной.

«МАГАТЭ продолжает настаивать на том, что реакторы нельзя перезапускать, пока ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остаётся под угрозой», - заключил Гросси.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские войска вернулись к попыткам взять под контроль Запорожскую АЭС, однако благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата не был реализован, сообщает RT.

