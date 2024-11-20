Глава МАГАТЭ заявил, что Запорожскую АЭС нельзя перезапускать

Все шесть реакторов Запорожской АЭС остаются в состоянии «холодного останова». Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Росгвардия сбила рядом с ЗАЭС украинский беспилотник

Выступая на открытии сессии Совета управляющих агентства, он указал, что перезапускать их нельзя, так как ситуация на станции остаётся нестабильной.

«МАГАТЭ продолжает настаивать на том, что реакторы нельзя перезапускать, пока ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остаётся под угрозой», - заключил Гросси.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские войска вернулись к попыткам взять под контроль Запорожскую АЭС, однако благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата не был реализован, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭАЭСЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры