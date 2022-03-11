В Лиге безопасного интернета предложили заблокировать YouTube в России
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина призвала ввести жесткие меры в отношении видеохостинга YouTube вплоть до полной блокировки ресурса в России.
«Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
По словам главы Лиги безопасного интернета, сервис «не первый год» нарушает российские законы и игнорирует предписания судов. Мизулина отметила, что за последние две недели в адрес владеющей видеохостингом корпорации Google направили требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тысячи страниц.
«С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции», — подчеркнула член ОП.
Мизулина заключила, что YouTube «целенаправленно "нарывается" на санкции» со стороны регулятора и призвала принять жесткие меры.
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