Youtube заблокировал каналы государственных СМИ России
11 марта 202220:53
Youtube заявил о блокировке на платформе каналов российских СМИ, финансируемых государством. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании заявили, что блокировка произойдет незамедлительно.
Кроме того, с платформы будут удален контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает политику» YouTube.
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru