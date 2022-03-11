Youtube заблокировал каналы государственных СМИ России

Youtube заявил о блокировке на платформе каналов российских СМИ, финансируемых государством. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что блокировка произойдет незамедлительно.

Кроме того, с платформы будут удален контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает политику» YouTube.



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