Youtube заблокировал каналы государственных СМИ России

Youtube заявил о блокировке на платформе каналов российских СМИ, финансируемых государством. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что блокировка произойдет незамедлительно.

Кроме того, с платформы будут удален контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает политику» YouTube.





