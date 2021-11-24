«Сами виноваты!» Трунов о словах депутата, призвавшего расстреливать россиян
Слова депутата Сидорова должны научить избирателей думать перед тем, как голосовать за него, заявил президент Союза адвокатов России.
Избиратели ответственны за то, что депутатами становятся люди, призывающие "расстреливать" за покупку COVID-сертификатов, заявил в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Ранее депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров заявил, что за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19 «надо расстреливать», подчеркнув, что и «сам бы принял участие в расстрелах».
Трунов отметил, что у региональных депутатов нет «иммунитета» от наказания за подобные высказывания, так как Конституция определяет его только для сенаторов и депутатов.
«Но здесь разговор о компетентности и качестве депутатов. Очень часто бывает, что люди выбирают просто хорошего человека, а он оказывается полностью некомпетентным. В чем суть его профессии? Он законодатель – он пишет закон, но не знает элементарных вещей. Он не знает о том, что у нас, например, есть мораторий на смертную казнь. Конечно, это удивляет, а самое главное дает сигнал избирателю о том, что нужно думать на выборах, прежде чем выбирать того или иного депутата», - подчеркнул он.
По его мнению, это важнее, чем отдельно взятое наказание, которое предлагает сам Сидоров.
«Еще Петр Первый заявлял: «Нужно говорить не по писанному, а своими словами, дабы дурь каждого видна была». Мне кажется, нужно чаще давать слово депутатам тех или иных законодательных уровней для того, чтобы было понятно, насколько они компетентны, насколько они понимают, чем занимаются, насколько они готовы писать законы и представлять россиян», - заметил Трунов.
Он считает, что игнорирование избирательной компании приводит к подобным случаям.
«Данный пример – это хороший сигнал в особенности для тех избирателей, которые не ходят на выборы. Отчасти, это и их достижение тоже, когда некомпетентные люди попадают не туда и занимаются не своим делом», - добавил Трунов.
Говоря о том, грозит ли депутату Сидорову наказание за призыв "расстреливать" людей, он отметил, что возникает двоякая ситуация.
«У нас достаточно странный мораторий на смертную казнь, потому что решение Конституционного суда должно быть имплементировано, но этого нет. А формально у нас есть Уголовный кодекс и достаточно большое количество составов, где сегодня есть смертная казнь. Поэтому, если брать с позиции закона: есть Уголовный кодекс и есть высшая мера наказания в виде смертной казни. То, что она не применяется на основании решения суда – это уже отдельные оговорки. Сейчас законодатель может внести какие-то поправки в Уголовный кодекс под те статьи, где действует наказание в виде смертной казни. То есть, если честно, формально Сидоров прав», - заметил он.
Ранее экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, обсуждая письмо главврачей 11 ковидных госпиталей с приглашением посетить «красную зону», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что выступает не против вакцинации в целом, а против мало проверенной прививки и вынуждению ее делать.
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