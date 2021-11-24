«Сами виноваты!» Трунов о словах депутата, призвавшего расстреливать россиян

Избиратели ответственны за то, что депутатами становятся люди, призывающие "расстреливать" за покупку COVID-сертификатов, заявил в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров заявил, что за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19 «надо расстреливать», подчеркнув, что и «сам бы принял участие в расстрелах».

Трунов отметил, что у региональных депутатов нет «иммунитета» от наказания за подобные высказывания, так как Конституция определяет его только для сенаторов и депутатов.

«Но здесь разговор о компетентности и качестве депутатов. Очень часто бывает, что люди выбирают просто хорошего человека, а он оказывается полностью некомпетентным. В чем суть его профессии? Он законодатель – он пишет закон, но не знает элементарных вещей. Он не знает о том, что у нас, например, есть мораторий на смертную казнь. Конечно, это удивляет, а самое главное дает сигнал избирателю о том, что нужно думать на выборах, прежде чем выбирать того или иного депутата», - подчеркнул он.

По его мнению, это важнее, чем отдельно взятое наказание, которое предлагает сам Сидоров.