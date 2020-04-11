На всех въездах в Москву началось дежурство нарядов полиции

На всех въездах в столицу начали работать сотрудники Госавтоинспекции, численность наружных патрулей в Москве увеличена, сообщает RT со ссылкой на сообщении столичного ГУ МВД.

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — сказано в сообщении ведомства.