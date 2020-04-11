На всех въездах в Москву началось дежурство нарядов полиции

На всех въездах в столицу начали работать сотрудники Госавтоинспекции, численность наружных патрулей в Москве увеличена, сообщает RT со ссылкой на сообщении столичного ГУ МВД.

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — сказано в сообщении ведомства.

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Полиция призывает граждан к сознательности во время введенных ограничений на фоне коронавируса.

«Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина», — отмечают в ГУ МВД Москвы.

Ранее в субботу, 11 апреля стало известно, что Росгвардия также усилит патрулирование Москвы в связи с ограничениями из-за COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
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