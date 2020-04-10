Путин поручил МВД и Росгвардии обеспечить карантин и обезопасить медиков

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение министерству внутренних дел и Росгвардии обеспечить меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Речь также идёт о близлежащих территориях.

Отдельное поручение касается обеспечения соблюдения карантинных мер гражданами, которые вернулись на родину из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, а также больных на домашнем лечении, передает RT.

Как информирует пресс-служба Кремля, поручения сформулированы по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах. Первый доклад по этой теме необходимо представить до 15 апреля, далее еженедельно, уточняет Ura.ru.

В минувшую среду Владимир Путин перед началом совещания с главами регионов призвал россиян не расслабляться и продолжать соблюдать режим самоизоляции, поскольку пик эпидемии пока не пройден.

