На всех станциях столичной подземки начались «масочные» рейды
Рейды по проверке наличия у пассажиров защитных масок и перчаток проводят на всех станциях московского метро. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». Там уточнили, что выборочная проверка пассажиров не прекращалась с момента введения масочно-перчаточного режима, а вот в течение этой недели контроль охватывает 100% станций столичной подземки.
Напомним, режим обязательного ношения масок и перчаток в столице был введен с 12 мая. В случае отсутствия этих средств защиты пассажиру общественного транспорта грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, напоминает телеканал 360.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пики заболеваемости коронавирусом, и никакой второй волны COVID-19 в городе в ближайшее время не ожидается. По словам градоначальника, у горожан уже выработался коллективный иммунитет, что позволяет и дальше снимать ограничения.
До этого Собянин объявил, что с 13 июля в Москве снимут ограничения на очную работу образовательных учреждений, разрешат дискотеки и аттракционы, откроют детские развлекательные центры и отменят обязательный масочный режим на улице, сохранив лишь соответствующую рекомендацию. С 1 августа в городе возобновят работу театры и кинозалы при условии заполняемости на 50%, будет увеличено число зрителей спортивных соревнований.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
824 тыс.+5 395 / сут.
Умерли
13 504+150 / сут.
Выздоровели
612 тыс.+8 888 / сут.
- Навальный раскрыл свои доходы за прошлый год
- На всех станциях столичной подземки начались «масочные» рейды
- Лукашенко рассказал, что бессимптомно переболел COVID-19
- Задержанные в Минске журналисты отпущены после проверки документов
- Морскую воду в Крыму проверят на коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru