На всех станциях столичной подземки начались «масочные» рейды

Рейды по проверке наличия у пассажиров защитных масок и перчаток проводят на всех станциях московского метро. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». Там уточнили, что выборочная проверка пассажиров не прекращалась с момента введения масочно-перчаточного режима, а вот в течение этой недели контроль охватывает 100% станций столичной подземки.

Напомним, режим обязательного ношения масок и перчаток в столице был введен с 12 мая. В случае отсутствия этих средств защиты пассажиру общественного транспорта грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, напоминает телеканал 360.