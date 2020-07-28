На всех станциях столичной подземки начались «масочные» рейды

Рейды по проверке наличия у пассажиров защитных масок и перчаток проводят на всех станциях московского метро. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». Там уточнили, что выборочная проверка пассажиров не прекращалась с момента введения масочно-перчаточного режима, а вот в течение этой недели контроль охватывает 100% станций столичной подземки.

Напомним, режим обязательного ношения масок и перчаток в столице был введен с 12 мая. В случае отсутствия этих средств защиты пассажиру общественного транспорта грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, напоминает телеканал 360.

В подмосковных парках отменят масочный режим с 16 июля

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пики заболеваемости коронавирусом, и никакой второй волны COVID-19 в городе в ближайшее время не ожидается. По словам градоначальника, у горожан уже выработался коллективный иммунитет, что позволяет и дальше снимать ограничения.

До этого Собянин объявил, что с 13 июля в Москве снимут ограничения на очную работу образовательных учреждений, разрешат дискотеки и аттракционы, откроют детские развлекательные центры и отменят обязательный масочный режим на улице, сохранив лишь соответствующую рекомендацию. С 1 августа в городе возобновят работу театры и кинозалы при условии заполняемости на 50%, будет увеличено число зрителей спортивных соревнований.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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