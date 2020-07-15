В подмосковных парках отменят масочный режим с 16 июля
15 июля 202022:20
Прогулки без защитных масок в подмосковных парках будут разрешены с 16 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что масочный режим в транспорте и магазинах по-прежнему будет действовать.
Также, как пишет агентство, с 16 июля возобновляют в полном объеме работу бары, кафе и рестораны.
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15 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru