В подмосковных парках отменят масочный режим с 16 июля

Прогулки без защитных масок в подмосковных парках будут разрешены с 16 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что масочный режим в транспорте и магазинах по-прежнему будет действовать.

Также, как пишет агентство, с 16 июля возобновляют в полном объеме работу бары, кафе и рестораны.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПодмосковьеЗащитная маска
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