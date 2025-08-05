От Костюшкина до МакSим: Квнщики сняли дагестанскую версию «Кавказской пленницы»
Костюшкин и Цапник перекрикивали друга на красной дорожке, саундтрек удивил футбольных болельщиков, а в числе создателей комедии оказались экс-игроки команд КВН «Махачкалинские бродяги» и «Парни из Баку»
В Москве состоялась закрытая премьера комедии «Атель-Матель», которую эксперты называют главной киноновинкой ближайшего уикенда.
Созданная бывшими квнщиками комедия удивила специального корреспондента НСН ярким саундтреком и развеселила «столкновением» на красной дорожке исполнителей главных ролей Яна Цапника и Станислава Костюшкина.
ЦАПНИК ПРОТИВ КОСТЮШКИНА: «КРАСИВЕЙШИЙ И БЕЗДАРНЕЙШИЕ»
Легендарный кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате в дождливый вечер понедельника стал небольшой частичкой Дагестана с вайбом КВН.
В числе создателей фильма «Атель-Матель» оказались экс-участники команды КВН «Махачкалинские бродяги» Ибрагим Магомедов, Юсуп Омаров и Бинке (Беня) Анисимов, а продюсером выступил еще один бывший квнщик, экс-участник команды «Парни из Баку», а ныне генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
В числе гостей премьеры было множество квнщиков, в том числе и бывший капитан команды «Махачкалинский бродяги», сценарист сериала «Счастливы вместе» Шабан Муслимов. Большая часть съемок картины проходила в горах Дагестана, а некоторые сюжетные ходы напомнили зрителям «Кавказскую пленницу».
Однако началась премьера с любопытного эпизода на красной дорожке. В числе исполнителей главных ролей оказались две семейных пары – актер Ян Цапник с дочерью Елизаветой и певец Стас Костюшкин с женой Юлией. Цапник давал интервью одному телеканалов вместе с 13-летней актрисой Верой Островской, однако внезапно рядом оказались Костюшкины, которые стали громко говорить на соседнюю камеру.
«Что мне более кайфово – концерты или кино? По моему вайбу я все-таки больше люблю «здесь и сейчас» – я выхожу, начинаю петь, зрители получают удовольствие и я понимаю, что вот оно, а здесь – год назад мы снимались в фильме, сейчас премьера», - рассказывал участник группы «Чай вдвоем» о своем кинодебюте.
На этих словах в разговор вступил Цапник, попросивший коллегу говорить потише.
Костюшкин в ответ залез в соседнюю камеру и начал говорить о съемках с «бездарнейшими актерами». Актер поддержал импровизацию певца словами: «Замечательный Костюшкин, красивый и талантливый». Засим «инцидент» был исчерпан и все отправились смотреть фильм в зрительный зал.
ГОРЫ, ШУТКИ И «СПАРТАК»
В центре сюжета картины криминальная история, в результате которой задолжавший денег авторитету герой Цапника вынужден бежать с семьей в дагестанскую деревню, где они превращают сарай в эко-отель.
Фильм наполнен шутками в стиле КВН, красивыми съемками на фоне высокогорных пейзажей, однако настоящим открытием для зрителей стал саундтрек, превративший картину режиссера Игоря Багатурии в некое подобие мюзикла.
Вряд ли болельщики «Спартака» могли себе представить исполнение песни МакSим «Знаешь ли ты», считающейся неофициальным гимном красно-белых, на фоне дагестанских гор, но именно это происходит в фильме «Атель-Матель». В другом эпизоде есть отсыл к знаменитому футбольному предсказателю, осьминогу Паулю, которого в картине заменил баран, угадывающий результат матча «Зенита» со «Спартаком».
Некоторые персонажи фильма напоминают героев «Кавказской пленницы» - товарища Саахова, Труса, Балбеса и Бывалого, однако прямых аналогий с легендарным фильмом Леонида Гайдая здесь нет. Зато есть много известных песен и персонаж по имени Вячеслав, появление которого заставило прослезиться от смеха зрительный зал.
Премьера этой легкой и позитивной комедии завершилась длительными аплодисментами, а спецкор НСН вспомнил февральскую премьеру в этом же зале фильма «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи, которая оставила у зрителей прямо противоположное удручающее и подавленное впечатление.
В кинотеатрах «Атель-Матель» начнут показывать с 7 августа. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», этот фильм будет главной новинкой выходных и может собрать за первый уикенд порядка 30 млн рублей. Самой кассовой новинкой июля стал фильм «Не одна дома 2» с блогерами Миланой Хаметовой и Давой, заработавший на сегодняшний день 271 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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