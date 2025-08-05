ЦАПНИК ПРОТИВ КОСТЮШКИНА: «КРАСИВЕЙШИЙ И БЕЗДАРНЕЙШИЕ»

Легендарный кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате в дождливый вечер понедельника стал небольшой частичкой Дагестана с вайбом КВН.

В числе создателей фильма «Атель-Матель» оказались экс-участники команды КВН «Махачкалинские бродяги» Ибрагим Магомедов, Юсуп Омаров и Бинке (Беня) Анисимов, а продюсером выступил еще один бывший квнщик, экс-участник команды «Парни из Баку», а ныне генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В числе гостей премьеры было множество квнщиков, в том числе и бывший капитан команды «Махачкалинский бродяги», сценарист сериала «Счастливы вместе» Шабан Муслимов. Большая часть съемок картины проходила в горах Дагестана, а некоторые сюжетные ходы напомнили зрителям «Кавказскую пленницу».

Однако началась премьера с любопытного эпизода на красной дорожке. В числе исполнителей главных ролей оказались две семейных пары – актер Ян Цапник с дочерью Елизаветой и певец Стас Костюшкин с женой Юлией. Цапник давал интервью одному телеканалов вместе с 13-летней актрисой Верой Островской, однако внезапно рядом оказались Костюшкины, которые стали громко говорить на соседнюю камеру.

«Что мне более кайфово – концерты или кино? По моему вайбу я все-таки больше люблю «здесь и сейчас» – я выхожу, начинаю петь, зрители получают удовольствие и я понимаю, что вот оно, а здесь – год назад мы снимались в фильме, сейчас премьера», - рассказывал участник группы «Чай вдвоем» о своем кинодебюте.

На этих словах в разговор вступил Цапник, попросивший коллегу говорить потише.

Костюшкин в ответ залез в соседнюю камеру и начал говорить о съемках с «бездарнейшими актерами». Актер поддержал импровизацию певца словами: «Замечательный Костюшкин, красивый и талантливый». Засим «инцидент» был исчерпан и все отправились смотреть фильм в зрительный зал.

ГОРЫ, ШУТКИ И «СПАРТАК»

В центре сюжета картины криминальная история, в результате которой задолжавший денег авторитету герой Цапника вынужден бежать с семьей в дагестанскую деревню, где они превращают сарай в эко-отель.

Фильм наполнен шутками в стиле КВН, красивыми съемками на фоне высокогорных пейзажей, однако настоящим открытием для зрителей стал саундтрек, превративший картину режиссера Игоря Багатурии в некое подобие мюзикла.

Вряд ли болельщики «Спартака» могли себе представить исполнение песни МакSим «Знаешь ли ты», считающейся неофициальным гимном красно-белых, на фоне дагестанских гор, но именно это происходит в фильме «Атель-Матель». В другом эпизоде есть отсыл к знаменитому футбольному предсказателю, осьминогу Паулю, которого в картине заменил баран, угадывающий результат матча «Зенита» со «Спартаком».

Некоторые персонажи фильма напоминают героев «Кавказской пленницы» - товарища Саахова, Труса, Балбеса и Бывалого, однако прямых аналогий с легендарным фильмом Леонида Гайдая здесь нет. Зато есть много известных песен и персонаж по имени Вячеслав, появление которого заставило прослезиться от смеха зрительный зал.