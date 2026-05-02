На ВДНХ начал работу парк аттракционов «Орион»
В тематическом парке аттракционов «Орион» на ВДНХ стартовал весенне-летний сезон.
В этом году в парке доступны 17 механических аттракционов, четыре тира и канатная дорога «Воздушный трамвай», с которой открывается вид на выставку и Москву.
Парк выполнен в космической тематике: аттракционы стилизованы под тренировки на координацию, реакцию и командную работу — от относительно спокойных активностей до почти экстремальных испытаний.
Среди традиционных развлечений — «Дом страха» и павильон «Кинопанорама». В сезоне‑2026 впервые заработали три новых аттракциона: «Орбита детства», «Станция Андромеда» и «Аэрокосмический институт».
Ранее стало известно, что городской выпускной в Москве пройдёт на ВДНХ 26 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
