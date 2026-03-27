Собянин рассказал, какие парки и усадьбы Москвы обновят в этом году

По его словам, летом прошлого года в столичных парках культуры и отдыха для гостей работали 14 бассейнов и 150 пикниковых зон. В зимний период были оборудованы 31 каток, 80 лыжных трасс, 21 горка для катания и две кёрлинговые зоны.

Градоначальник отметил, что одним из главных событий стало открытие Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское», кроме того, были завершены работы первого и второго этапов комплексного благоустройства и реабилитации парка «Сокольники».

«В 2026 году продолжится обновления Парка Горького, «Сокольников» и «Коломенского». Также запланированы работы в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», усадьбе Останкино, Саду имени Баумана, парках имени Юрия Лужкова, «Красная Пресня», Москворецкий и Лефортовский», - заключил мэр.

Ранее собянин утвердил план, согласно которому ключевыми проектами создания качественной городской среды в следующем году в Москве станут комплексное благоустройство почти 570 улиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

