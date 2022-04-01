На ВДНХ 2 апреля откроется выставка передовых образцов белорусской и российской техники
Выставка передовых образцов белорусской и российской техники пройдёт на ВДНХ с 2 по 9 апреля, сообщает пресс-служба выставки.
В сообщении говорится, что мероприятие, которое приурочено к отмечаемому 2 апреля Дню единения народов двух стран, пройдет на открытой площадке между павильоном №18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и павильоном №57 «Россия - моя история».
Отмечается, что будут продемонстрированы «ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран».
В пресс-службе добавили, что участие в выставке примут Национальная академия наук Республики Беларусь, КАМАЗ, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, МАЗ, «Белджи», «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ и другие.
Ранее в Музее Победы открылась выставка «Герои Донбасса». Она посвящена 15 российским военным, которые принимают участие в спецоперации на Украине.
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