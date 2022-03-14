Одноэтажное здание на ВДНХ выставлено на торги в Москве
О том, что продаёт и закупает Москва.
На торги выставлено уникальное одноэтажное здание 1964 года постройки, расположенное на территории ВДНХ напротив фонтана «Каменный цветок». Дом приспособлен под открытие кафе или ресторана площадью свыше 230 квадратных метров.
Как отметил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, инвестор сможет провести в нём перепланировку и переоборудовать с единственным условием – сохранением внешнего облика.
Лот будет сдан на год и 11 месяцев. Начальный размер годовой арендной платы составляет 3,6 миллиона рублей. Заказчиком проведения торгов выступает ВДНХ. Подать заявки на участие нужно до 25 марта. Все подробности на столичном инвестиционном портале.
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