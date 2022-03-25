Музей Победы организовал выставку, посвященную участникам военной спецоперации на Украине

24 марта в Музее Победы начнет работу выставка «Герои Донбасса». Она посвящена 15 российским военным, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Организатором выставки является московское отделение партии «Единая Россия».



В открытии выставки приняли участие глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, депутат Мосгордумы от «Единой России», координатор проекта «Историческая память» в Москве Евгений Герасимов, замдиректора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин, а также ветеран Великой Отечественной войны Борис Уткин и глава Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» Василий Волков.

«В то время, когда информационное пространство наполнено вымыслами и фейками про очередных «призраков Киева», наш долг говорить правду: про тех парней из Москвы, из Подмосковья, из Саратова и Читы, из Махачкалы и Уфы», - заявил Картаполов. По его словам, люди должны знать правду о Донбассе.

Депутат Мосгордумы Герасимов добавил, что Музей Победы выбран в качестве локации неслучайно. По его словам, «события Второй мировой отдаются гулким эхом взрывов сегодня на Украине и на Донбассе». Выставка будет доступна зрителям до 4 апреля.

