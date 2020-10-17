На Урале полиция задержала женщину за отсутствие маски

Отмечается, что женщина надела маску, «но это не помогло».

На видео, снятом свидетелем задержания, двое полицейских на руках вталкивают женщину в автомобиль, один садится рядом с ней, второй – за руль машины, которая затем уезжает.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН напомнил, что власти предпринимают разные меры для того, чтобы снизить интенсивность второй волны коронавируса в России.

«Сейчас стали следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей, значительную часть население перевели на удаленку. Это и пожилые, и больные. Кроме того, есть пожелание, чтобы до 50% сотрудников работали из дома. Мы с вами результат этих мер увидим примерно в 20-х числах октября», - отметил он.

