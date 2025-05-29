Суд Петербурга признал запрещенной в России песню Noize MC
Приморский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России песню «Кооператив «Лебединое озеро» рэпера Noize MC (Иван Алексеев, включен Минюстом в реестр иноагентов), сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Уточняется, что суд запретил доступ к треку, размещенному на YouTube и официальном сайте исполнителя.
Экспертиза обнаружила в тексте песни высказывания, которые пропагандируют насильственные изменения основ конституционного строя. Также нецензурную лексику и слова, формирующие негативное отношение к органам государственной власти и Вооруженным силам России.
Ранее сообщалось, что четыре песни рэпера были удалены с «Яндекс.Музыки», VK Музыки, Звука и МТС Музыки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru