На Украине заявили, что Россия «стырила» название русского языка
Русский язык должен называться «московским», заявила в эфире телеканала «Украина 24» скандальная украинская писательница Лариса Ницой.
По ее словам, и саму Россию следует называть Московией, так как это ее историческое название.
Ницой отметила, что Россия «стырила» название своего языка именно у Украины.
Писательница также подчеркнула, что русский язык Украине не нужен, но многие в стране привыкли на нем разговаривать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. В видеообращении, записанном ко Дню крещения Руси, украинский лидер ответил на статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. По его словам, «очень дальним родственникам» не следует посягать на наследство и пытаться доказать свою причастность.
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