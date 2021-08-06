На Украине заявили, что Россия «стырила» название русского языка

Русский язык должен называться «московским», заявила в эфире телеканала «Украина 24» скандальная украинская писательница Лариса Ницой.

По ее словам, и саму Россию следует называть Московией, так как это ее историческое название.

Ницой отметила, что Россия «стырила» название своего языка именно у Украины.