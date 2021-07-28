Историки рассудили Путина и Зеленского в споре о происхождении народов
Евгений Понасенков уверен, что ни Россия, ни Украина сегодня ничего общего с Киевской Русью не имеют, а Юрий Петров напомнил, что раньше в Крыму не было ни украинцев, ни русских.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. В видеообращении, записанном ко Дню крещения Руси, украинский лидер ответил на статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. По его словам, «очень дальним родственникам» не следует посягать на наследство и пытаться доказать свою причастность.
Историк и публицист Евгений Понасенков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему современная Россия и современная Украина не имеют ничего общего с Киевской Русью, и призвал политиков осторожнее использовать термины и исторические понятия.
«Современная Украина – это прямое последствие Советского Союза, его распада, это государство, созданное Лениным, последствие перераспределение земель большевиками, что никакого отношения к Киевской Руси не имеет, как и современная Россия никакого отношения к Киевской Руси не имеет. Современная Россия пошла не от Киевской и не от Новгородской Руси. Если рассуждать научно, а не как болтуны-пропагандисты, современная Россия – это новая молодая страна, она произошла после распада Советского Союза со своими проблемами, которые были унаследованы и от Советского Союза, и от Российской империи, но это идеологически, юридически, территориально, смыслово новое образование», - отметил Понасенков.
С ним не согласился директор института российской истории РАН Юрий Петров, который в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что в целом и Россию, и Украину можно считать преемниками Киевской Руси.
«Мы все дети Киевской Руси. Было одно древнерусское государство, были центры и в Киеве, и в Новгороде, и во Владимире, оттуда вышли все три славянских народа: украинцы, белорусы и великоросы. Всегда считалось, что самый главный князь на Руси - тот, который сидит в Киеве, но при этом он, как Юрий Долгорукий, например, мог жить вовсе и не в Киеве, а основывать новые города в Северо-Восточной Руси. Я бы сказал, что мы все вышли из Киевской Руси, но она не ограничивается Киевской областью. Украины как таковой длительный период вообще не существовало. Украинцы, конечно, преемники Киевской Руси, но прямые родственные связи - это слишком пережато и сказано, наверное, в риторическом запале», - предположил Петров.
При этом историк подчеркнул, что заявление Владимира Путина о том, что Украина является детищем советской эпохи, можно считать исторически более точным.
«Замечание про то, что Украина – детище советской эпохи, точное, потому что Украина в ее нынешних границах родилась именно как детище Ленина, а потом еще и Сталина, которых проклинают на Украине, а на самом деле они и дали ей все эти области, включая Донбасс и Западную Украину. Тут даже спорить не о чем, это констатация того, что было», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
В своём обращении Зеленский также отметил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, родные дети и наследники которой - это двадцать четыре области Украины и Крым.
«Крым в своем время был Крымским ханством, никаких украинцев, как и русских, там не было. Затем Крым был присоединен к Российскому государству во времена Екатерины II, когда была Малороссия, но малороссов там практически и не было. Какие тут родственные связи можно прочертить, я не уверен. Думаю, это попытка изобразить, что Крым – это естественное, извечное счастье Украины. Нет, так вовсе не было. Я думаю, что сам президент Украины об этом знает. Это детский вопрос, когда Крым вошел в состав Украины, с этого времени прошло всего 60 лет. До этого Крым отношения к Украине не имел», - напомнил Петров.
Ранее президент РФ Владимир Путин опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам российского лидера, русские и украинцы – один народ, единое целое, а возникшая в последние годы между ними стена – это результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».
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