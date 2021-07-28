Историки рассудили Путина и Зеленского в споре о происхождении народов

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. В видеообращении, записанном ко Дню крещения Руси, украинский лидер ответил на статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. По его словам, «очень дальним родственникам» не следует посягать на наследство и пытаться доказать свою причастность.

Историк и публицист Евгений Понасенков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему современная Россия и современная Украина не имеют ничего общего с Киевской Русью, и призвал политиков осторожнее использовать термины и исторические понятия.

«Современная Украина – это прямое последствие Советского Союза, его распада, это государство, созданное Лениным, последствие перераспределение земель большевиками, что никакого отношения к Киевской Руси не имеет, как и современная Россия никакого отношения к Киевской Руси не имеет. Современная Россия пошла не от Киевской и не от Новгородской Руси. Если рассуждать научно, а не как болтуны-пропагандисты, современная Россия – это новая молодая страна, она произошла после распада Советского Союза со своими проблемами, которые были унаследованы и от Советского Союза, и от Российской империи, но это идеологически, юридически, территориально, смыслово новое образование», - отметил Понасенков.

С ним не согласился директор института российской истории РАН Юрий Петров, который в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что в целом и Россию, и Украину можно считать преемниками Киевской Руси.