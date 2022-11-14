НАТО не собирается навязывать Украине условия для прекращения конфликта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не собирается решать за Украину на каких условиях ей начинать переговоры с Россией.
«Это должен сделать Киев», - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Он отметил, что Североатлантический альянс лишь поддерживают Украину в части права на самооборону. НАТО, по словам Столтенберга, продолжит поддерживать киевский режим.
«Видим серьезное общественное одобрение такой стратегии» - сказал генсек НАТО.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он также заявил, что Россию и Украину нужно вернуть за стол переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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