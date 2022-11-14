НАТО не собирается навязывать Украине условия для прекращения конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не собирается решать за Украину на каких условиях ей начинать переговоры с Россией.

«Это должен сделать Киев», - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он отметил, что Североатлантический альянс лишь поддерживают Украину в части права на самооборону. НАТО, по словам Столтенберга, продолжит поддерживать киевский режим.

«Видим серьезное общественное одобрение такой стратегии» - сказал генсек НАТО.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он также заявил, что Россию и Украину нужно вернуть за стол переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



