На Украине завели более 4 тысяч дел на посетивших Крым

10 января 202014:31

Госпогранслужба Украины завела дела на 4,1 тыс. человек, которые, по мнению Киева, незаконно посещали Крым. Об этом сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко, передает КИА.

Он уточнил, что это данные с 2014 года. Демченко также отметил, что иностранцам, посетившим полуостров, Киев запрещает въезд на территорию Украины, а украинцы привлекаются к административной ответственности.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за 2019 год в Крыму отдохнуло 7 млн 430 тыс. человек, из которых 1,1 млн - украинцы.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН объяснил популярность курортов Крыма среди украинцев.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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