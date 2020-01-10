На Украине завели более 4 тысяч дел на посетивших Крым
Госпогранслужба Украины завела дела на 4,1 тыс. человек, которые, по мнению Киева, незаконно посещали Крым. Об этом сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко, передает КИА.
Он уточнил, что это данные с 2014 года. Демченко также отметил, что иностранцам, посетившим полуостров, Киев запрещает въезд на территорию Украины, а украинцы привлекаются к административной ответственности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за 2019 год в Крыму отдохнуло 7 млн 430 тыс. человек, из которых 1,1 млн - украинцы.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН объяснил популярность курортов Крыма среди украинцев.
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