На Украине запуск поездов в Крым назвали «грубым нарушением суверенитета страны»

По данным агентства, в так называемом представительстве президента Украины в Крыму считают запуск поездов по мосту в Крым грубым нарушением украинского суверенитета. На Украине также заявили, что въезд на полуостров и выезд с его территории должен согласовываться с украинской стороной.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись из Керчи в Тамань.

Наомним, первый пассажирский поезд должен пройти по Крымскому мосту в ночь на 25 декабря из Петербурга, на следующий день поезд отправится на полуостров из Москвы.

