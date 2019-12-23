На Украине запуск поездов в Крым назвали «грубым нарушением суверенитета страны»
На Украине отреагировали на запуск поездов в Крым. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
По данным агентства, в так называемом представительстве президента Украины в Крыму считают запуск поездов по мосту в Крым грубым нарушением украинского суверенитета. На Украине также заявили, что въезд на полуостров и выезд с его территории должен согласовываться с украинской стороной.
Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись из Керчи в Тамань.
Наомним, первый пассажирский поезд должен пройти по Крымскому мосту в ночь на 25 декабря из Петербурга, на следующий день поезд отправится на полуостров из Москвы.
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