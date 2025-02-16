На Украине в Полтавской области произошло второе землетрясение за месяц

По данным источника, подземные толчки ощущались в районе села Браилки. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 3,1 балла. Специалисты рассказали, что источник землетрясения находился на глубине два км.

1 февраля в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям объявили, что в Полтавской области было зафиксировано землетрясении магнитудой 3,67.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности.