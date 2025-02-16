На Украине в Полтавской области произошло второе землетрясение за месяц
На Украине ночью 16 февраля в Полтавской области произошло второе землетрясение за месяц. Об этом сообщили представители главного центра специального контроля Украины в одной из соцсетей.
По данным источника, подземные толчки ощущались в районе села Браилки. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 3,1 балла. Специалисты рассказали, что источник землетрясения находился на глубине два км.
1 февраля в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям объявили, что в Полтавской области было зафиксировано землетрясении магнитудой 3,67.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru