В Республике Алтай ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Режим повышенной готовности введен в Республике Алтай после землетрясения. Об этом написал глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Руководитель республики указал, что эпицентр подземных толчков находился в 1,3 км от села Бельтир. В результате никто не пострадал. На фоне стихийного бедствия в Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия.

По словам Турчака, власти обследуют социально значимые объекты во всех районах и Горно-Алтайске.

«В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно - незначительные, не связанные с конструктивом зданий», — подчеркнул глава региона.

Как отметил Турчак, появившиеся в соцсетях данные о разрушениях не соответствуют действительности.

Ранее управление МЧС по республике сообщило о землетрясении в Кош-Агачском районе магнитудой 6,4.

