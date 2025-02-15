В Республике Алтай ввели режим повышенной готовности после землетрясения
Режим повышенной готовности введен в Республике Алтай после землетрясения. Об этом написал глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Руководитель республики указал, что эпицентр подземных толчков находился в 1,3 км от села Бельтир. В результате никто не пострадал. На фоне стихийного бедствия в Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия.
По словам Турчака, власти обследуют социально значимые объекты во всех районах и Горно-Алтайске.
«В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно - незначительные, не связанные с конструктивом зданий», — подчеркнул глава региона.
Как отметил Турчак, появившиеся в соцсетях данные о разрушениях не соответствуют действительности.
Ранее управление МЧС по республике сообщило о землетрясении в Кош-Агачском районе магнитудой 6,4.
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