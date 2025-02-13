Свыше 100 землетрясений за сутки зарегистрировали на Камчатке

«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий», — уточнили представители филиала, добавив, что в темное время суток заметны непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону Безымянного и мощное свечение купола.

По мнению ученых, мощное извержение Безымянного может случиться уже в ближайшие дни, вулкан готовится к нему. Высота выброса пепла может достигнуть 15 километров над уровнем моря при высоте вулкана 2 882 метра над уровнем моря. В 40 километрах от вулкана расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

