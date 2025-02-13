Свыше 100 землетрясений за сутки зарегистрировали на Камчатке
Более 100 землетрясений за сутки было зафиксировано на вулкане Безымянный (Камчатка). Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала геофизической службы РАН.
«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий», — уточнили представители филиала, добавив, что в темное время суток заметны непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону Безымянного и мощное свечение купола.
По мнению ученых, мощное извержение Безымянного может случиться уже в ближайшие дни, вулкан готовится к нему. Высота выброса пепла может достигнуть 15 километров над уровнем моря при высоте вулкана 2 882 метра над уровнем моря. В 40 километрах от вулкана расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района.
Ранее землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru