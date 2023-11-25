На Украине решили отказаться от «русскости» в жестовом языке
Украина пытается отказаться от русского жестового языка. Об этом написал журналист Александр Хребет в материале для Kyiv Independent.
Как отметила член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк, объединение пытается избавиться от всех жестов, «в которых есть хотя бы намек на русскость». По словам замглавы общества Татьяны Кривко, организация спорит в том числе о замене русского жеста для слова «спасибо», по ее мнению напоминающего поклон. Кривко заявила, что украинцы «не должны ни перед кем кланяться», поэтому от жеста необходимо избавиться.
В то же время автор статьи отмечает, что на Украине не проявляют должного внимания к проблемам глухих. Так, Кривко посетовала на отсутствие сурдоперевода для заявлений украинского президента Владимира Зеленского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru