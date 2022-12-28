На Украине херсонскую чиновницу осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией

Как отметил чиновник, Котляр эвакуировалась вместе с другими сотрудниками херсонских органов власти, некоторое время провела в России, а затем решила навестить живущую в Европе дочь, пишет «Свободная пресса».

«Буквально на латвийской границе она [Котляр] была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — сообщил Барбашов.

Глава администрации Снигиревского района отметил, что чиновницу невысокого ранга судили как государственного преступника, пишет РИА ФАН. По словам Барбашова, в Киеве «просто зверское» отношение к людям, проявлявшим лояльность к России, и история с Котляр стала ярким примером применения репрессий против работавших с РФ жителей Херсонской области.

