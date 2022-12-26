«Пушечное мясо»: В США заявили, что Украина перестала существовать

Украина перестала существовать как государство, так как США превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных амбиций. Такое мнение в Twitter высказал американский правозащитник Аджаму Барака.

Он считает, что Украина утратила свою самостоятельность в 2014 году, а Запад начал активно использовать ресурсы этой страны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери, поэтому на передовую стали отправлять пятнадцатилетних подростков. Об этом ранее заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.

Экс-советник Пентагона заявил о мобилизации 15-летних подростков на Украине

По его словам, 35 тысяч военных ВСУ пропали без вести, еще свыше 100 тысяч погибли. Макгрегор указал, что если сложить эти цифры, то получатся потери в 150 тысяч военных.

Ранее обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд отметил, что глава Украины Владимир Зеленский выступил с довольно мрачным рождественским обращением к нации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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