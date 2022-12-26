Украина перестала существовать как государство, так как США превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных амбиций. Такое мнение в Twitter высказал американский правозащитник Аджаму Барака.

Он считает, что Украина утратила свою самостоятельность в 2014 году, а Запад начал активно использовать ресурсы этой страны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери, поэтому на передовую стали отправлять пятнадцатилетних подростков. Об этом ранее заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.