На юге Танзании обнаружили неизвестную болезнь

На юге Танзании обнаружили неизвестную болезнь, характеризующуюся кровотечением из носа. Об этом сообщили местные СМИ.

Болезнь Паркинсона названа одним из последствий COVID-19

Отмечается, что трое заразившихся человек умерли.

Всего симптомы болезни к настоящему времени были обнаружены у 10 человек.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Африка
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