На юге России прогнозируются пыльные бури
Сильные песчаные бури могут обрушиться на четыре региона Южного федеральных округа России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Речь идёт об Астраханской области, Краснодарском крае, Адыгее и Калмыкии. Там ожидаются сильные туманы и пыльные бури.
Кроме того, на территории Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области из-за сильных осадков до 25 миллиметров и ветра с порывами до 20 метров в секунду возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения.
Напомним, лето 2022 года в большинстве регионов России будет теплым, а местами температура даже будет превышать норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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