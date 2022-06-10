На юге России прогнозируются пыльные бури

Сильные песчаные бури могут обрушиться на четыре региона Южного федеральных округа России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Речь идёт об Астраханской области, Краснодарском крае, Адыгее и Калмыкии. Там ожидаются сильные туманы и пыльные бури.

Кроме того, на территории Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области из-за сильных осадков до 25 миллиметров и ветра с порывами до 20 метров в секунду возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения.

Напомним, лето 2022 года в большинстве регионов России будет теплым, а местами температура даже будет превышать норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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ФОТО: pxhere.com
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