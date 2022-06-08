Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
Лето 2022 года в большинстве регионов России будет теплым, а местами температура даже будет превышать норму. Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, наиболее высока вероятность того, что температурный фон будет выше многолетних значений в Тюменской области и на севере Красноярского края. При этом, «более комфортное лето, чем прошлое, ожидается на Черноморском побережье».
Синоптик также добавил, что на юге и западе европейской части страны существует высокая вероятность плюсовых отклонений температуры. В то же время в южных регионах ожидается меньшее количество осадков, чем летом 2021 года.
При этом Вильфанд отметил, что в столичном регионе и ближайших областях лето 2022 года будет менее жарким, чем в 2021.
Ранее синоптик агентства «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в средней полосе России будет «медовое» лето с безветренной теплой погодой и умеренной влажностью.
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